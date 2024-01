Rhein: Kommunen bei Versorgung von Flüchtlingen entlasten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will die Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen entlasten. Die Menschen sollten nur dann auf die Städte und Gemeinden verteilt werden, wenn sie eine klare Bleibeperspektive in Deutschland hätten, sagte er am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung der neuen Wahlperiode im Landtag in Wiesbaden.