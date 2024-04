Rhein kündigt konsequente Kontrollen bei Cannabis-Konsum an

Rhein sagte der Zeitung weiter: «Die Cannabis-Legalisierung der Ampel ist eine Gefahr für die Sicherheit, für den Jugendschutz und die Gesundheit in unserem Land. Die Ampel macht damit ein ganzes Land zum Versuchslabor und Deutschland zum Kiffer-Paradies in der Welt.»

Die schwarz-rote Landesregierung in Hessen ist beim Cannabis-Bundesgesetz gespalten. Während die CDU sich dagegen wandte, sprach SPD-Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori kürzlich von einer «wichtigen Kehrtwende in der Drogenpolitik Deutschlands». Der vorherige Umgang mit Cannabis habe sich nicht bewährt. «Menschen konsumieren teils verunreinigte Stoffe in der Illegalität. Sie wurden bislang in die Hände von kriminellen Dealern getrieben, die keinen Halt vor Schulen und Jugendlichen machen», sagte Hessens stellvertretender SPD-Landesvorsitzender.