Rhein: Mit Grünen im Bund kein Staat zu machen

Augsburg (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht sich in seiner Entscheidung bestärkt, nach der Landtagswahl im vergangenen Oktober eine Koalition mit den Sozialdemokraten und nicht mehr mit den Grünen gebildet zu haben. «Im Augenblick ist mit den Grünen kein Staat zu machen», sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). Im Bund sei mit den Grünen an keiner Stelle «die dringend nötige pragmatische Realpolitik» möglich. Das Cannabis-Gesetz sei ein Desaster und in der Migrationspolitik verhinderten die Grünen, dass weitere sichere Herkunftsstaaten ausgewiesen würden, sagte er.