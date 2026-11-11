Rhein-Neckar Löwen künftig ohne Torwart Jensen
Die Rhein-Neckar Löwen und Torwart Mike Jensen gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Der Vertrag mit dem Dänen wird vorzeitig beendet.
Mannheim (dpa/lsw) - Torwart Mike Jensen wird den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nach dieser Saison vorzeitig verlassen. Der ursprünglich bis Sommer 2028 laufende Vertrag mit dem 31-jährigen Dänen werde vorzeitig beendet, teilte der Tabellen-13. mit. Die Nummer zwei hinter Nationaltorwart David Späth war im Sommer 2025 vom ungarischen Club One Veszprém nach Mannheim zu den Löwen gekommen.
«Auch wenn ich gerne Teil dieses Teams bin, ist es mein Wunsch, wieder mehr auf dem Spielfeld zu stehen», sagte Jensen zu seiner Entscheidung, nur noch bis zum Saisonende für die Badener zu spielen.