Rhein sieht Werteunion nicht als Konkurrenz zur Union

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht in der Werteunion keine Konkurrenz zur Union. Sie entfalte keine wirkliche Kraft oder Wirkung, sagte er am Freitag in Wiesbaden. Rhein begrüßte die Ankündigung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, die CDU verlassen zu wollen. Die designierte neue Generalsekretärin der CDU-Hessen, Anna-Maria Bischof, bekräftigte, dass eine gleichzeitige Mitgliedschaft in beiden Parteien nicht möglich sei.