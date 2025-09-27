Haushalt Rhein will mehr Geld für Verkehr Transitländer wie Hessen müssen sich auf den Bund verlassen können, sagte Rhein der Mediengruppe Bayern. 27.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Andreas Arnold/dpa «Der rasche Ausbau von Straßen und Schienen zeigt den Menschen am unmittelbarsten, dass sich etwas zum Guten ändert», sagte Rhein. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite