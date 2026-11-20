Frankfurt/Main/Wiesbaden (dpa) - Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein kritisiert die Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung. Der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» sagte er: «Meine Geduld ist langsam am Ende, die Wahrnehmung der Bundesebene zieht mittlerweile auch erfolgreiche Landesregierungen nach unten.»

Es sei für die Union «schwierig», dass der Bundesfinanzminister – Lars Klingbeil – ein Sozialdemokrat sei und damit jede Finanzierung unter Vorbehalt stellen könne. «Das hat man bei der Stromsteuer gesehen, da gab es eine klare Vereinbarung, und dann hat der Koalitionspartner im Bund für ein paar Tage dieses Versprechen riskiert.» Die für 2027 befristete Senkung der Stromsteuer war jüngst erst nach langem Ringen von Union und SPD vereinbart worden.

Foto: Kay Nietfeld/dpa Lars Klingbeil, SPD-Bundesfinanzminister, ist eine zentrale Figur bei Deutschlands Sparbemühungen. (Archivbild)

Rhein betonte: «Wir sind in der Koalition im Bund der große Partner und brauchen eine dementsprechend klare Linie in den politischen Ergebnissen dieser Koalition.» Auf die Frage, ob er damit eine Führungsschwäche des CDU-Kanzlers beklage, antwortete Hessens Regierungschef: «Ich stehe hinter dem Bundeskanzler, ich unterstütze den Bundeskanzler, ich halte Friedrich Merz für einen guten Bundeskanzler.»

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«Mein Platz ist in Hessen»

Nach Berlin zieht es Rhein nach eigenen Worten nicht. Die Frage der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung», ob er einen Wechsel kategorisch ausschließe, bejahte er und bekräftigte: «Mein Platz ist in Hessen.» Er war in den vergangenen Monaten von manchen als möglicher Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten und auch als möglicher Kanzler ins Spiel gebracht worden.

Rhein nannte die AfD zudem eine «radikale, extremistische Partei mit hochproblematischen Leuten auf Funktionärsebene». Trotzdem sei die «Strategie der kompletten Ausgrenzung offensichtlich gescheitert». Viele hätten das Gefühl, Debatten nicht mehr offen führen zu können, «dass sie nicht kritisch über Migration reden dürfen und nicht über Herausforderungen bei der Integration, ohne als rechtsradikal abgestempelt zu werden. Nur wenn wir Probleme offen ansprechen, trauen uns die Menschen zu, dass wir sie auch lösen können», sagte der Ministerpräsident.

«Brücken in die Mitte bauen»