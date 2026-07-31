Energieversorger

Rheinenergie übernimmt EnBW-Energiedienstleistungsgeschäft

Rheinenergie baut seinen Geschäftsbereich aus. Etwa 200 neue Anlagen und 150 Mitarbeitende vom Karlsruher Konzern EnBW kommen dazu.

Rheinenergie hat künftig 800 Anlagen. Foto: Martin Schutt/dpa
Rheinenergie hat künftig 800 Anlagen.

Köln/Karlsruhe (dpa) - Das Kölner Energieversorgungsunternehmen Rheinenergie übernimmt das Geschäft für Energiedienstleistungen des baden-württembergischen Versorgers EnBW. Das teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Offiziell wollen sich beide Seiten nicht zum Kaufpreis äußern. Dem Vernehmen nach soll Rheinenergie einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag zahlen. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Teil des Geschäftsbereichs sind Beratung, Planung, Finanzierung und Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Anlagen zur Energieerzeugung. Dazu zählen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Gaskessel und Blockheizkraftwerke für Geschäftskunden. Laut Mitteilung wechseln rund 200 Anlagen und etwa 150 Beschäftigte zu Rheinenergie. Der Versorger erweitert seine Kapazitäten auf rund 800 Anlagen und 1.100 Megawatt installierte Leistung. 

Rheinenergie gehört damit nach eigenen Angaben künftig zu den größten regionalen Energiedienstleistern in Deutschland. Das kommunale Unternehmen versorgt in und um Köln rund 2,4 Millionen Menschen mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Zudem liefert es Strom und Erdgas bundesweit. 

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