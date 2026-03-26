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Rheintalbahn: Massive Einschränkungen zu Ostern erwartet

Osterferien und Bahnchaos: Wer auf der Rheintalbahn unterwegs ist, muss mit Zugausfällen, Umleitungen und langen Busfahrten rechnen. Was das für die Reiseplanung bedeutet.

In den Osterferien stehen Zugausfälle auf der Rheintalbahn bevor. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In den Osterferien stehen Zugausfälle auf der Rheintalbahn bevor. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Osterzeit ist Reisezeit - und wie im letzten Jahr auch die Zeit von Bahnsperrungen entlang der viel genutzten Rheintalbahn. Mit Beginn der Osterferien an diesem Wochenende kommen wegen Sanierungsarbeiten entlang der Strecke erhebliche Beeinträchtigungen auf Pendler und Touristen zu, wie die Bahn mitteilte. Zwischen diesem Samstag, 28. März, und dem 13. April fallen zahlreiche Züge aus, Fahrplanänderungen und Umleitungen stehen bevor. Fahrgäste würden teils mit Bussen zum Ziel gebracht, hieß es weiter.

Deutlich länger unterwegs wegen Streckensperrung

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Von Norden her enden Fernverkehrszüge den Angaben zufolge in Baden-Baden, vereinzelt auch in Karlsruhe. Zwischen Baden-Baden und Freiburg würden Busse eingesetzt - zum einen Direktbusse, zum anderen Busse zwischen der Kurstadt und Herbolzheim mit Zwischenhalten in Achern und Offenburg. Ab Freiburg fahren dann Fernverkehrszüge in die Schweiz. 

Zwischen 3. und 9. April bedeutet das für ICE-Reisende beispielsweise zwischen Berlin-Frankfurt-Basel-Interlaken eine deutliche Verlängerung der Reisezeit um rund zwei Stunden: Die Züge fahren nur zwischen der Schweiz und Freiburg sowie Baden-Baden und Berlin. Die Züge der ICE-Verbindungen Hamburg–Dortmund–Köln–Karlsruhe–Basel verkehren während der gesamten Oster-Bauarbeiten nur bis beziehungsweise ab Karlsruhe.

Regionalverkehr ebenfalls massiv beeinträchtigt

Die Streckensanierungen beeinträchtigen den Angaben zufolge auch den Regionalverkehr. Unter anderem sind die Linien RE 2, RE 7, RB 26, RB 27 sowie die SWEG-Linien RS 1 bis RS 4 und RS 12 betroffen. Auch hier: Zugausfälle und Schienenersatzverkehr. Die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH sprach von massiven Einschränkungen für die Zeit zwischen Karfreitag (3. April) und dem 10. April, da der Bahnhof Offenburg in dieser Zeit weder vom Fern- noch vom Nahverkehr angefahren werden könne.

Kritik im vergangenen Jahr am Umgang mit den Sperrungen

Bereits im vergangenen Jahr war die Osterzeit für Bahnreisende von erheblichen Behinderungen geprägt gewesen. Es war unter anderem kritisiert worden, dass Busfahrgäste beim Umstieg vom Bus auf sehr volle Regionalzüge umgeleitet wurden. 

Bei dem milliardenschweren Ausbau der Rheintalbahn wird die Strecke Karlsruhe-Basel nach und nach von zwei auf vier Gleise ausgebaut. ICE-Züge sollen dadurch erheblich schneller fahren können. Die rund 200 Kilometer lange Strecke ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas.

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