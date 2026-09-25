Deutsche Bahn teilt mit

Rheintalbahn-Sperrung Anfang Oktober

Wegen Bauarbeiten ist die Rheintalbahn Anfang Oktober zwischen Freiburg und Basel gesperrt. Reisende müssen mit längeren Fahrzeiten und Ersatzbussen rechnen.

Die Sperrung betrifft auch den Fernverkehr. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Sperrung betrifft auch den Fernverkehr. (Symbolbild)

Freiburg/Basel (dpa/lsw) - Die Deutsche Bahn sperrt die Rheintalbahn zwischen Freiburg und Basel rund um das Wochenende Anfang Oktober wegen umfangreicher Bauarbeiten. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Freiburg (Breisgau) Hauptbahnhof und Basel Badischer Bahnhof, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Im Rahmen des viergleisigen Ausbaus der Strecke Karlsruhe-Basel wird unter anderem am neuen elektronischen Stellwerk in Basel sowie an der Oberleitung zwischen Weil am Rhein und Basel gearbeitet. Hinzu kommen Instandhaltungsarbeiten an Oberleitung, Weichen und Gleisen in mehreren Abschnitten.

Die ICE-Linien Berlin-Schweiz sowie Hamburg-Köln-Basel beginnen und enden während der Arbeiten in Freiburg, die Linie Hamburg-Kassel-Basel endet in Karlsruhe. In Offenburg entfallen wegen weiterer Bauarbeiten sämtliche Fernverkehrshalte. Zwischen Freiburg und Basel sowie zwischen Freiburg und Basel Badischer Bahnhof sollen Busse den Ausfall auffangen, zwischen Karlsruhe und Zürich werden täglich fünf ICE-Zugpaare über Singen umgeleitet.

Auch im Regionalverkehr kommt es zu Ausfällen

Im Regionalverkehr fallen die Linien RE 7 Karlsruhe-Basel, RB 26 Offenburg-Freiburg und RB 27 Freiburg/Müllheim-Basel Badischer Bahnhof/Neuenburg zwischen Freiburg und Basel Badischer Bahnhof aus. Auch zwischen Offenburg und Lahr fahren zeitweise keine Züge der Linie RB 26, dort gibt es Ersatzverbindungen über Friesenheim. Als Ersatz sind mehrere Regio-Busse mit unterschiedlichen Halten zwischen Freiburg, dem Markgräflerland und Basel im Einsatz.

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Die DB rät Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren und wegen längerer Reisezeiten im Ersatzverkehr mehr Zeit einzuplanen. Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden, auf sehr großes oder schweres Gepäck sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.

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