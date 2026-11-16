Künstlerisches Erbe

Ricarda Lang erinnert an ihren verstorbenen Vater

Sieben Jahre nach dem Tod ihres Vaters eröffnet Ricarda Lang in Schwäbisch Gmünd einen Projektraum mit seinen Werken. Welche persönlichen Erinnerungen sie an ihn hat.

Ricarda Lang hat an ihren Vater erinnert. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Ricarda Lang hat an ihren Vater erinnert. (Archivbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ricarda Lang hat an ihren verstorbenen Vater erinnert. Rund sieben Jahre nach seinem Tod eröffnete die Grünen-Politikerin in Schwäbisch Gmünd einen Projektraum mit Werken des Künstlers Eckhart Dietz. «Für mich ist das ein großes Glück, da so ein Stück meines Vaters immer da ist», schrieb die 32-Jährige auf Instagram. Zuvor hatte T-Online darüber berichtet. 

Immer wieder begegneten ihr in Schwäbisch Gmünd Menschen, die persönliche Erinnerungen an ihren Vater hätten. Manche hätten bei ihm zeichnen gelernt, andere hätten ihm Modell gestanden oder besäßen noch heute Zeichnungen von ihm. Ihr Vater habe früher auch spontan Menschen in einem Café gezeichnet. «Was man als 14-jähriger Teenager, der daneben saß, natürlich schrecklich peinlich fand», schrieb Lang weiter. Heute freue sie sich über jede dieser Geschichten.

Dietz sei in der Stadt nicht nur durch seine Skulpturen präsent, die an vielen Orten zu sehen seien, sondern vor allem durch solche persönlichen Begegnungen, schrieb Lang. Für ihren Vater sei Kunst nie etwas gewesen, das abgeschottet im Atelier stattfinde. Vielmehr habe er darin eine Möglichkeit gesehen, Menschen zusammenzubringen und Gespräche anzustoßen.

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Lang wuchs in Nürtingen bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Bei ihrem Vater habe sie einige Wochenenden verbracht, hatte Lang im vergangenen Jahr in im Podcast «Zwischen den Zeilen» mit Bettina Böttinger gesagt. Bei ihrer Geburt sei er 60 Jahre alt gewesen.

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