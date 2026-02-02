Riera vor Start bei Eintracht: «Wird ein emotionaler Tag»

Frankfurt/Main (dpa) - Der neue Frankfurter Trainer Albert Riera möchte zuerst ein Vertrauensverhältnis zu den zuletzt erfolglosen Profis der Eintracht aufbauen. Der 43 Jahre alte Spanier nimmt nach seinem Abschied von NK Celje in Slowenien heute seine Arbeit beim derzeit kriselnden Fußball-Bundesligisten auf. Riera ist als Chefcoach dort Nachfolger von Dino Toppmöller, von dem sich die Eintracht am 18. Januar getrennt hatte.

Es werde ein emotionaler Tag, sagte Riera der «Bild» vor seinem Start in Frankfurt. «Beim ersten Treffen geht es nicht um Taktik. Es geht um den Menschen, die Gruppe, Disziplin, Regeln. Sich in die Augen zu schauen, einander zu vertrauen», erklärte Riera. «Es ist wichtig, den Spielern Vertrauen zu schenken. Danach erkläre ich ihnen, wie wir verteidigen und was ich in der Offensive erwarte.»

Riera möchte Spielern etwas beibringen

Beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen am Samstag hatte noch einmal Interimstrainer Dennis Schmitt die Mannschaft betreut. Durch die Heimniederlage mit erneut drei Gegentoren beträgt der Rückstand der Hessen auf einen Europapokal-Startplatz bereits acht Punkte. Aus der Champions League ist Frankfurt nach der Ligaphase ausgeschieden.

Riera will die Spieler nun besser machen. Dies habe er als Profi selbst von einem Trainer erwartet. «Es ist egal, ob ein Trainer hübsch oder hässlich ist, groß oder klein. Wichtig ist: Mach mich besser. Bring mir was bei. Und genau das ist in meinem Kopf: Wie mache ich die Spieler, die ich jetzt haben werde, besser?» erklärte der frühere Nationalspieler.