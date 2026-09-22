Wolfgang Grupp

«Riesen-Eigentor»: Grupp kritisiert CDU-Brandmauer zur AfD

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp ruft nach den Wahlschlappen der CDU nach Konsequenzen. Vor allem beim Umgang mit der AfD.

Ex-Trigema-Chef Grupp rät der CDU zum schnellen Handeln. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ex-Trigema-Chef Grupp rät der CDU zum schnellen Handeln. (Archivbild)

Burladingen/Berlin (dpa) - Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hält die Abgrenzung der CDU von der AfD für einen Fehler. «Die Brandmauer war ein Riesen-Eigentor», sagte der 84-Jährige der «Bild». Angesichts der jüngsten Wahlergebnisse müsse die CDU nun schnell reagieren. «Jetzt sofort muss was passieren.» Grupp versicherte, er schätze Bundeskanzler Friedrich Merz. Aber: «Dass ich als CDU-Vorsitzender sage, mit der AfD spreche ich nicht, das geht nicht.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wolfgang Grupp zurück im Trigema-Büro
Nach Suizidversuch

Wolfgang Grupp zurück im Trigema-Büro

Wolfgang Grupp sitzt wieder an seinem Schreibtisch – und bringt frischen Rat ins Familienunternehmen. Was seine Kinder über die Rückkehr verraten.

17.03.2026

Ex-Trigema-Chef Grupp liegt im Krankenhaus
Textilimperium

Ex-Trigema-Chef Grupp liegt im Krankenhaus

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp senior ist ins Krankenhaus gekommen. Der 83-Jährige gilt als einer der bekanntesten Kaufleute Deutschlands.

07.07.2025

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Krankenhaus

07.07.2025

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Krankenhaus

07.07.2025

Wolfgang Grupp: «Ich habe den Trigema-Affen nie gesehen»
Werbe-Ikone

Wolfgang Grupp: «Ich habe den Trigema-Affen nie gesehen»

Aus der deutschen TV-Werbung ist er kaum wegzudenken - der Schimpanse von Trigema. An seiner Seite: der frühere Firmenchef Wolfgang Grupp. Doch der hat das echte Tier nie zu sehen bekommen.

18.03.2025