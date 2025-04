Rinderherde auf Abwegen - Polizei warnt Autofahrer

Bischofsheim in der Rhön (dpa) - Wegen mehreren ausgebüxten Rindern sollten Verkehrsteilnehmende im Landkreis Rhön-Grabfeld besonders achtsam fahren. Das teilte die Polizei mit. Die Herde aus 35 Tieren sei am Sonntagmorgen von ihrer Weide entkommen und habe sich in kleinen Gruppen auf der Fläche zwischen Schönau an der Brend und Bischofsheim verteilt. Nur vier Tiere seien bislang eingefangen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Rinder sind demnach sehr scheu.