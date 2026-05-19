Ringer und Fitwi jagen Marathon-Rekord am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Läufer-Asse Richard Ringer und Samuel Fitwi peilen beim Frankfurt-Marathon am 25. Oktober den deutschen Rekord an. «Ich traue mir das inzwischen wirklich zu, dass ich da angreifen und mit Samu um den Rekord fighten kann», sagte Ringer bei einer Pressekonferenz der Veranstalter vor der 43. Auflage des Traditionslaufs.

Die internationale Konkurrenz soll so auf das Vorzeigeduo ausgerichtet sein, dass Ringer und Fitwi mit einer neuen Bestmarke auf dem Podium landen würden. Das kündigte Renndirektor Jo Schindler an: «Ich denke, das wird ein spektakuläres Rennen mit den beiden.»

Fitwi empfiehlt sich in Hamburg

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Amanal Petros, Überraschungs-Zweiter bei der WM 2025, hatte im vergangenen Dezember in Valencia in 2:04:03 Stunden den deutschen Rekord aufgestellt. Fitwi hielt diesen 2024 schon einmal. Der 30-Jährige glänzte auf der eher schwierigen Strecke in Hamburg im April als Zweiter in 2:04:45 Stunden. Der gebürtige Eritreer vom Verein Silvesterlauf Trier will «auf jeden Fall auf Sieg laufen».

Ex-Europameister Ringer war derweil in Boston in die Saison gestartet - und legte dort als Achter eine persönlichen Bestzeit (2:04:47) vor. «In Deutschland zu laufen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes», sagte der Olympia-Zwölfte vom LC Rehlingen.

Ringer einst Tempomacher am Main

Ringer war 2018 als Tempomacher für den damaligen deutschen Rekordhalter Arne Gabius in Frankfurt angetreten. Danach wechselte der Bahnspezialist auf die Straße. Der letzte deutsche Sieger am Main war 1997 Michael Fietz. Vor Frankfurt haben Fitwi und Ringer noch ein großes Rennen - bei der Europameisterschaft im August in Birmingham. «Da wollen wir aufs Podest», sagte Ringer.