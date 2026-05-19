Frankfurter Traditionslauf

Ringer und Fitwi jagen Marathon-Rekord am Main

Drei deutsche Marathon-Männer gehören inzwischen zur Weltklasse - zwei davon möchten dem dritten den Rekord abnehmen. Was für Frankfurt geplant ist.

Marathon-Ass Richard Ringer startet in Frankfurt - dieses Mal nicht nur als Tempomacher. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Marathon-Ass Richard Ringer startet in Frankfurt - dieses Mal nicht nur als Tempomacher. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Läufer-Asse Richard Ringer und Samuel Fitwi peilen beim Frankfurt-Marathon am 25. Oktober den deutschen Rekord an. «Ich traue mir das inzwischen wirklich zu, dass ich da angreifen und mit Samu um den Rekord fighten kann», sagte Ringer bei einer Pressekonferenz der Veranstalter vor der 43. Auflage des Traditionslaufs.

Die internationale Konkurrenz soll so auf das Vorzeigeduo ausgerichtet sein, dass Ringer und Fitwi mit einer neuen Bestmarke auf dem Podium landen würden. Das kündigte Renndirektor Jo Schindler an: «Ich denke, das wird ein spektakuläres Rennen mit den beiden.» 

Fitwi empfiehlt sich in Hamburg

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Amanal Petros, Überraschungs-Zweiter bei der WM 2025, hatte im vergangenen Dezember in Valencia in 2:04:03 Stunden den deutschen Rekord aufgestellt. Fitwi hielt diesen 2024 schon einmal. Der 30-Jährige glänzte auf der eher schwierigen Strecke in Hamburg im April als Zweiter in 2:04:45 Stunden. Der gebürtige Eritreer vom Verein Silvesterlauf Trier will «auf jeden Fall auf Sieg laufen». 

Ex-Europameister Ringer war derweil in Boston in die Saison gestartet - und legte dort als Achter eine persönlichen Bestzeit (2:04:47) vor. «In Deutschland zu laufen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes», sagte der Olympia-Zwölfte vom LC Rehlingen. 

Ringer einst Tempomacher am Main 

Ringer war 2018 als Tempomacher für den damaligen deutschen Rekordhalter Arne Gabius in Frankfurt angetreten. Danach wechselte der Bahnspezialist auf die Straße. Der letzte deutsche Sieger am Main war 1997 Michael Fietz. Vor Frankfurt haben Fitwi und Ringer noch ein großes Rennen - bei der Europameisterschaft im August in Birmingham. «Da wollen wir aufs Podest», sagte Ringer.

Den Weltrekord auf der klassischen 42,195-Kilometer-Strecke hält seit dem 26. April der Kenianer Sabastian Sawe, der in London mit seiner Siegerzeit von 1:59:30 Stunden als erster Mensch bei einem offiziellen Rennen unter der magischen Schallmauer von zwei Stunden blieb.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Historischer Marathon: Kenianer knackt Zwei-Stunden-Marke
Leichtathletik

Historischer Marathon: Kenianer knackt Zwei-Stunden-Marke

Sensation in London: Sabastian Sawe bleibt als erster Mensch in einem offiziellen Marathon-Wettkampf unter zwei Stunden. Der Kenianer trägt sich mit dem Weltrekord in die Sport-Geschichtsbücher ein.

26.04.2026

WM-Held Petros läuft in Valencia deutschen Marathon-Rekord
Leichtathletik

WM-Held Petros läuft in Valencia deutschen Marathon-Rekord

Marathonläufer Amanal Petros schreibt nach dem Silber-Coup bei der WM in Tokio seine Erfolgsgeschichte weiter. In Valencia verbessert er den deutschen Rekord. Gesa Krause muss aufgeben.

07.12.2025

Zwei Sekunden: Fitwi verbessert deutschen Marathon-Rekord
In Valencia

Zwei Sekunden: Fitwi verbessert deutschen Marathon-Rekord

Amanal Petros ist seine deutsche Bestmarke über die 42,195 Kilometer los. Samuel Fitwi ist auf der flachen Strecke in Valencia ganz knapp schneller.

01.12.2024

Negasa führt Teilnehmerfeld beim Frankfurt Marathon an
Leichtathletik

Negasa führt Teilnehmerfeld beim Frankfurt Marathon an

Insgesamt sieben Läufer mit Bestzeiten unter 2:07 Stunden gehen beim Frankfurt Marathon an den Start. Die Deutschen sind nur Außenseiter.

17.09.2024

Sommerspiele in Paris

DOSB nominiert die ersten 13 Athleten für Olympia

Die ersten Teilnehmer des deutschen Olympia-Teams für Paris stehen fest. Mit dabei ist auch der Marathon-Europameister.

14.05.2024