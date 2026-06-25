Wasser sparen

«Rinnsale»: Kommunen untersagen Wasserentnahme

Erste Kreise und Städte ziehen angesichts der anhaltenden Hitze Konsequenzen. Was mancherorts jetzt gilt.

In einigen Gewässern sinken die Wasserstände. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
In einigen Gewässern sinken die Wasserstände. (Archivbild)

Rodgau/Friedberg (dpa/lhe) - Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit haben erste Kommunen in Hessen Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern untersagt und zum Sparen von Trinkwasser aufgerufen. «Dies ist für den Schutz der Gewässer und der Tier- und Pflanzenwelt in und an den 
Gewässern von hoher Bedeutung», teilte die Stadt Darmstadt mit. Ab Samstag sei die Entnahme von Wasser aus Bächen, Teichen und Seen untersagt.

Weiter Hitze zu erwarten

Auch der Wetteraukreis und der Main-Kinzig-Kreis untersagen eine Entnahme von Wasser. «Der Wasserstand in den Flüssen und Bächen des Wetteraukreises ist in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen», teilte der Kreis mit. Viele Bäche seien zu Rinnsalen geschrumpft. Die derzeitige Hitzewelle und die damit verbundene Trockenheit sollen nach Prognosen dem Kreis zufolge auch in den nächsten Wochen weiter anhalten.

«Nahezu alle Fließgewässer im Main-Kinzig-Kreis liegen mit ihren Pegeln auf einem kritischen Niveau», teilte der Kreis mit. Mit der kostbaren Ressource Wasser sei sehr sorgsam umzugehen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eindringlicher Appell an die Bürger

Da die Stadt ihr Trinkwasser ausschließlich aus beschränkten lokalen Ressourcen beziehe, sei die Lage der Brunnenanlagen trotz der Regenfälle im Mai sehr angespannt, teilte Rodgau im Kreis Offenbach mit.

Die Stadt richte einen eindringlichen Appell an alle Einwohner, ab sofort strikt Trinkwasser zu sparen. Das Bewässern von Rasenflächen, das private Waschen von Autos, das Abspritzen von Dächern, Wänden oder Terrassen habe komplett zu unterbleiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weitere Kommunen verbieten Wasserentnahme aus Gewässern
Trockenheit

Weitere Kommunen verbieten Wasserentnahme aus Gewässern

Der fehlende Regen stresst die Natur. Jetzt haben die nächsten Kommunen entschieden, die Wasserentnahme einzuschränken.

10.07.2025

Landkreis Kassel verbietet Wasserentnahme
Trockenheit

Landkreis Kassel verbietet Wasserentnahme

Hessens Flüsse haben aufgrund der anhaltenden Trockenheit vielerorts sehr geringe Wasserstände. Auch der Landkreis Kassel erlässt deshalb jetzt ein Entnahmeverbot aus oberirdischen Gewässern.

08.07.2025

Wasserentnahme in Hessen teils eingeschränkt
Trockenheit

Wasserentnahme in Hessen teils eingeschränkt

Die Flüsse haben aufgrund der anhaltenden Trockenheit vielerorts sehr geringe Wasserstände. In Hessen erlassen erste Landkreise deshalb Entnahmeverbote aus oberirdischen Gewässern.

04.07.2025

Sauerstoffmangel wegen Hitze - Fische in Gefahr
Wasserlebewesen

Sauerstoffmangel wegen Hitze - Fische in Gefahr

Fische sind bedroht, weil dem Wasser wegen der Wärme Sauerstoff zunehmend fehlt. Jeder Tropfen Wasser wird gebraucht.

02.07.2025

Umwelt

Wegen Trockenheit verbieten viele Kommunen Wasserentnahme

Hitze und Trockenheit machen der Pflanzen- und Tierwelt in Hessen zu schaffen. Um die Ökosysteme zu schützen, untersagen immer mehr Kommunen die Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen und Seen. Umweltschützer fordern einen sorgsameren Umgang mit Wasser.

26.06.2023