RMV beendet Zehn-Minuten-Garantie zum Februar 2024

Hofheim (dpa/lhe) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) beendet zum Februar nächsten Jahres seine Zehn-Minuten-Garantie. Damit konnten Fahrgäste seit Juni 2017 bei einer Verspätung ab zehn Minuten eine teilweise Erstattung erreichen. Hintergrund sei das Deutschlandticket, bei dem Erstattungen ausschließlich im Rahmen gesetzlicher Fahrgastrechte vorgesehen seien, teilte der RMV am Freitag nach einem entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss mit.

«Die anhaltenden Diskussionen darüber, ob das Deutschland-Ticket erhalten bleibt und zu welchem Preis, verunsichern die Menschen und rücken den Blick von dem eigentlich Entscheidenden weg: Das Deutschland-Ticket macht die Nutzung von Bus und Bahn so einfach und so günstig wie niemals zuvor», wird Krebs in einer Mitteilung zitiert. Er sei optimistisch, dass eine Einigung von Bund und Ländern gelingen könne.