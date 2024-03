Roboterfahrzeuge werden am Frankfurter Stadion getestet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Deutsche Bank Park in Frankfurt werden neue, autonom fahrende Roboterfahrzeuge getestet, die in der Zukunft für vielfältige Aufgaben eingesetzt werden sollen. Einblicke in das vom Bundesdigitalministerium geförderte Projekt «Campus FreeCity» gibt es an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) auf dem Gelände rund um das Stadion der Frankfurter Eintracht. Zu dem Konsortium, das an dem Projekt beteiligt ist, gehören unter anderem die Digitaltochter von Eintracht Frankfurt und der Hersteller der Fahrzeuge, die EDAG Group mit Sitz in Fulda. Ziel der Forschung auf dem Stadiongelände ist laut EDAG der praxisnahe Einsatz der sogenannten Citybots.