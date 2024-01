Rohes Ei auf Anti-Corona-Demonstranten geworfen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Hausbesitzer soll in Frankfurt ein rohes Ei auf eine vorbeziehende Demonstration gegen Corona-Maßnahmen geworfen haben. Er muss sich heute (14.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Der Mann hatte aus dem Fenster geschaut, als die Demonstranten vorbeizogen. Nachdem das Ei bei der Kundgebung im Jahr 2021 offenbar sein Ziel verfehlt hatte, lautet der Vorwurf auf versuchte gefährliche Körperverletzung. Rechtlich gelte das Ei als «gefährlicher Gegenstand», wie es bei der Staatsanwaltschaft hieß. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.