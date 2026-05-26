Rollerfahrer ohne Führerschein rast Polizei davon

Uhingen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher auf einem Roller hat sich in Uhingen (Landkreis Göppingen) mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert: Nachdem einer Streife der Roller aufgefallen sei, hätten die Beamten dem Fahrer signalisiert, anzuhalten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei daraufhin davongerast, teilweise mit mehr als 60 Kilometern pro Stunde über Zebrastreifen. Er sei zudem wiederholt über die durchgezogene Mittellinie auf die linke Fahrspur gefahren.