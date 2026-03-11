Zusammenarbeit am Bodensee

Rolls-Royce und ZF entwickeln Hybrid-Antrieb für Kampfpanzer

Mehr als 1.400 Kilowatt Systemleistung: Der neue Hybrid-Antrieb für das Panzersystem könnte ein kleines Dorf mit Strom versorgen. Erste Tests sind noch vor Ende der 2020er Jahre geplant.

Der Großmotorenhersteller hat einen neuen Auftrag. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Der Großmotorenhersteller hat einen neuen Auftrag. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der Großmotorenhersteller Rolls-Royce Power Systems und der angeschlagene Autozulieferer ZF entwickeln gemeinsam den Antrieb für das erste deutsch-französische Kampfpanzersystem. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) beauftragte Power Systems mit der Entwicklung des Antriebssystems - und ZF steuert als Partner ein elektrifiziertes Lenkschaltgetriebe bei, wie die Unternehmen in Friedrichshafen mitteilten.

Gemeinsam wollen sie erstmals einen parallel-hybriden Antrieb für schwere militärische Kettenfahrzeuge entwickeln. Das sogenannte Powerpack solle eine Systemleistung von mehr als 1400 Kilowatt erreichen. Mit dieser Energie könnte man ein kleines Dorf mit Strom versorgen. Über den genauen Umfang des Rüstungsdeals war zunächst nichts bekannt.

Kampfpanzersystems erst in ein paar Jahren serienreif 

Rolls-Royce Power Systems übernehme als Generalunternehmer den Hauptantrieb. Der neue Motor sei auf hohe Lastwechsel, militärische Anforderungen und den steigenden elektrischen Energiebedarf moderner Gefechtsfahrzeuge ausgelegt. ZF entwickele für das System das elektrifizierte Lenkschaltgetriebe. 

Das Kampfpanzersystem, das bislang unter dem Kürzel MGCS (Main Ground Combat System, Hauptbodenkampfsystem) bekannt ist, soll langfristig die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc ersetzen. Erste Prototypen des Antriebssystems könnten nach Angaben der Unternehmen noch vor Ende der 2020er Jahre erprobt werden. Eine mögliche Serienfertigung wäre Anfang der 2030er Jahre denkbar.

