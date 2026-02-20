Rollstuhlfahrer stürzt während Fahrt aus Pflegedienst-Auto
Ein 87-Jähriger stürzt aus einem Pflegedienst-Fahrzeug auf die Straße. Die Polizei prüft, ob der Rollstuhl ausreichend gesichert war.
Östringen (dpa/lsw) - Ein 87 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist in Östringen (Kreis Karlsruhe) durch die Hecktüren eines fahrenden Pflegedienst-Fahrzeugs gestürzt. Der Rollstuhl hatte sich auf der Fahrt in Richtung der Hecktüren bewegt und diese aufgestoßen, wobei der pflegebedürftige Mann rückwärts auf die Straße stürzte, wie die Polizei mitteilte.
Der 87-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und diverse Hämatome, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Verkehrspolizei Karlsruhe ermittelt, ob eine unzureichende Sicherung des Rollstuhls am Donnerstag ursächlich war.