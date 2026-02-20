Östringen

Rollstuhlfahrer stürzt während Fahrt aus Pflegedienst-Auto

Ein 87-Jähriger stürzt aus einem Pflegedienst-Fahrzeug auf die Straße. Die Polizei prüft, ob der Rollstuhl ausreichend gesichert war.

Der Rollstuhlfahrer brach in der Fahrt durch die Hecktüren. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Der Rollstuhlfahrer brach in der Fahrt durch die Hecktüren. (Symbolbild)

Östringen (dpa/lsw) - Ein 87 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist in Östringen (Kreis Karlsruhe) durch die Hecktüren eines fahrenden Pflegedienst-Fahrzeugs gestürzt. Der Rollstuhl hatte sich auf der Fahrt in Richtung der Hecktüren bewegt und diese aufgestoßen, wobei der pflegebedürftige Mann rückwärts auf die Straße stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Der 87-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und diverse Hämatome, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Verkehrspolizei Karlsruhe ermittelt, ob eine unzureichende Sicherung des Rollstuhls am Donnerstag ursächlich war.

