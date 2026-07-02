Auszeichnung

Rosa Kost aus Freiburg ist neue Badische Weinkönigin

Rund 200 Tage Einsatz im In- und Ausland: Ein Jahr lang sollen diese drei Weinhoheiten Botschafterinnen für das Weinanbaugebiet Baden, Weinerzeuger und Weinkultur sein.

Rosa Kost setzte sich im Finale durch. Foto: Handout/Badischer Weinbauverband/dpa
Rosa Kost setzte sich im Finale durch.

Freiburg (dpa/lsw) - Rosa Kost ist die 76. Badische Weinkönigin. Die 22 Jahre alte Winzerin aus dem Freiburger Stadtteil St. Georgen setzte sich beim Finale in Freiburg gegen die zwei Mitbewerberinnen Tina Müller und Viktoria Benz durch. Die beiden sind nun Weinprinzessinnen.

Vor rund 160 Ehrengästen stellten sich die drei Finalistinnen einem Weinquiz mit Publikumsjoker, einer Blindverkostung sowie einer spontanen Rede. Zu den Gästen gehörte auch die baden-württembergische Landwirtschaftsministerin Marion Gentges (CDU).

Seit 1950/51 werden jedes Jahr eine Badische Weinkönigin und zwei Prinzessinnen gewählt. Die Bewerberinnen müssen aus einer Winzerfamilie stammen, gelernte Winzerinnen oder Weinküfer sein oder eine weinbezogene Ausbildung gemacht haben.

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Als Botschafterinnen des badischen Weines ist das Trio in ganz Deutschland und im Ausland im Einsatz. Für die Weinkönigin kommen hierbei nach Verbandsangaben im Schnitt 200 Tage zusammen. Das Weinbaugebiet Baden ist das drittgrößte in Deutschland und reicht vom Bodensee über Kaiserstuhl, Markgräflerland und Ortenau bis Tauberfranken.

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