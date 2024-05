Rostock oder Wiesbaden: Besonderes Abstiegskampf-Finale

Rostock (dpa) - Das Abstiegskampf-Finale in der 2. Fußball-Bundesliga ist vor allem für einen Spieler etwas Besonderes: Torwart Markus Kolke will am Sonntag mit seinem aktuellen Verein Hansa Rostock noch an seinem langjährigen Arbeitgeber SV Wehen Wiesbaden vorbeiziehen. Nur einer der beiden Clubs kann sich am letzten Spieltag in die Relegation retten. Der andere steigt direkt ab.