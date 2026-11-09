Rotation, Ruhe, Siege – der Freiburger Weg zum Spitzenteam

Freiburg (dpa/lsw) - Bayern-Jäger? Dortmund-Verfolger? Solche Fragen umschifft Freiburgs Fußballtrainer Julian Schuster elegant und unaufgeregt. Stolz mache ihn vor allem, dass seine Elf nach zuvor drei Pflichtspiel-Niederlagen nun wieder viermal in Serie gewonnen und dabei «die richtigen Lehren gezogen» hat. Nach dem hoch verdienten 2:0 gegen Union Berlin liegen die Breisgauer in der Bundesliga-Tabelle mit 19 Punkten nur deren zwei hinter den Bayern und dem BVB. Die Entwicklung hin zum Spitzenteam hat gute Gründe.

Der Trainer

Julian Schuster kommuniziert viel, haut aber selten Schlagzeilen raus. Sachlichkeit, Detailtreue und Tiefe haben Vorrang bei dem 41-Jährigen. Bemerkenswert sein Statement im Fall Kompany, als er offen über die Härten seiner Berufsgruppe sprach. Der Coach hat eine Reife und Klarheit entwickelt, die das Freiburger Spiel im 4-2-3-1-System widerspiegelt.

Von Ergebnissen, guten wie schlechten, lässt sich der an der Seitenlinie durchaus impulsive Schuster ohnehin nicht treiben. «Das macht für uns keinen Unterschied, ob wir fünf Spiele gewinnen oder drei Spiele verlieren. Für uns ist es wichtig, die richtigen Lehren und Erfahrungen daraus eben auch mitzunehmen.»

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Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Freundliche Grüße von Platz drei: SC-Coach Julian Schuster.

Der Kader

Rotation lautet das Freiburger Zauberwort, mit der die Reise durch drei Wettbewerbe bisher fast ohne Formverlust gelingt. Der irren Terminhatz in den englischen Wochen trotzt Schuster, indem er seine Startelf von Spiel zu Spiel verändert. Die hohe Qualität leidet kaum darunter, das gilt auch für Wechsel während der 90 Minuten. «Man of the Match war das Team heute», lobte Schuster nach dem 2:0 gegen Union.

«Wir schaffen es immer, vier-, fünfmal zu wechseln, immer neue Kräfte reinzubringen. Häufig, gerade in den letzten Spielen, haben es dann die Jungs von draußen geschafft, das Spiel zu entscheiden. Das hilft dann natürlich auch», erklärte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. Aus dem starken Kollektiv ragen die Offensivkräfte Derry Scherhant, Yuito Suzuki (beide je 5 Tore) und Igor Matanovic (4) heraus.

Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Erzielte gegen Union Berlin das 2:0: Yuito Suzuki.

Die Harmonie

Jeder will kicken, betonen die längst nicht mehr zum Stammpersonal gehörenden Altstars Vincenzo Grifo und Christian Günter zwar. Unruhe ob des harten Konkurrenzkampfs ist bei den Südbadenern aber nicht in Sicht. Auch Grifo und Kapitän Günter ordnen sich unter. «Wir verstehen uns alle super und aktuell läuft es sehr gut. Es werden Phasen kommen, wo es nicht so läuft, da wird der Zusammenhalt der Mannschaft auch wichtig sein», sagte Scherhant.

Er brauche alle Spieler, betont Schuster immer wieder. Und sei es nur neben dem Platz: So durfte Günter, der gegen Union nicht zum Einsatz kam, vor dem Spiel den Einpeitscher geben. «Man hat viel gesehen an Abklatschen und Applaudieren, auch in Momenten, wo es dann eben auch keine guten Situationen gab. Und das war heute unter anderem die Grundlage für diese reife und disziplinierte Leistung», sagte Schuster danach.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Kam von der Bank und verschoss einen Elfmeter: Vincenzo Grifo (r).

Die Konstanz

Schon in den vergangenen Jahren erledigten die Freiburger ihre Pflichtaufgaben gegen schwächere Gegner ordentlich. Das schaffen sie in dieser Saison wieder. Niederlagen gab es nur gegen die Topteams FC Bayern (1:3) und Bayer Leverkusen (1:2) sowie in der Conference League bei der AS Monaco (0:3). «Eigentlich haben wir - bis auf Monaco - immer ordentlich gespielt», resümierte Eggestein.