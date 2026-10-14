3. Fußball-Liga

Rote Karte, drei Gegentore: SV Waldhof verpasst Platz vier

In langer Unterzahl verlieren die Mannheimer in der 3. Liga klar gegen den FC Ingolstadt. Die Gäste drehen erst nach der Pause auf.

Die Mannheimer unterlagen in Unterzahl dem FC Ingolstadt. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Mannheimer unterlagen in Unterzahl dem FC Ingolstadt. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat den Sprung auf Tabellenplatz vier in der 3. Fußball-Liga verpasst. In Unterzahl verloren die Kurpfälzer vor 9.052 Zuschauern gegen den FC Ingolstadt nach Toren von Lars Lokotsch (59. Minute), Max Plath (64.) und Obed Ugondu (88.) mit 0:3 (0:0). Nach einem groben Foulspiel im Mittelfeld sah Maximilian Thalhammer (14.) früh die Rote Karte. Der 29-Jährige war mit gestreckten Beinen in Benjamin Kanuric gerutscht.

Mannheim kam gegen die Oberbayern schwungvoll ins Spiel. Die frühe Unterzahl machte sich kaum bemerkbar. Bis zur Pause schloss Leroy Mickels mehrfach in aussichtsreicher Position ab, vergab aber mitunter überhastet. In der Abwehr stand die Heimelf gegen offensiv schwache Ingolstädter gut, so dass die Gäste kaum gefährlich vors Tor kamen.

Ingolstadt dreht nach der Pause auf

Wie verwandelt kam Ingolstadt aus der Kabine und schnürte den Waldhof in den ersten Minuten in der eigenen Hälfte ein. In der Folge fiel das 0:1: Keanan Bennetts passte im Strafraum auf Lokotsch, der in abseitsverdächtiger Position den Ball im Waldhof-Tor unterbrachte.

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Nur fünf Minuten später versenkte Plath einen Abpraller von Torhüter Thijmen Nijhuis, der zuvor einen tückischen Fernschuss von Obed Ugondu pariert hatte. Der Waldhof versuchte zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, es blieb aber bei Ansätzen. Kurz vor Spielschluss machte Ugondu nach einem Konter alles klar.

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