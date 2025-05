Rote Karte für Stadträte: Fahrt zum Pokalfinale untersagt

Stuttgart (dpa/lsw) - Sechs eingeladene Stadträte werden das DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart am Samstag nicht wie geplant in Berlin, sondern lediglich am Fernsehapparat oder privat vor Ort verfolgen können. Das Regierungspräsidium (RP) hat ihre umstrittene Reise auf Kosten der Steuerzahler und auf Einladung des Stuttgarter Oberbürgermeisters untersagt, wie die Aufsichtsbehörde bestätigte.