Rote Liste: 60 Prozent der Vogelarten in Hessen gefährdet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Eisvogel und der Baumfalke gelten nicht mehr als gefährdet, viele andere Vogelarten in Hessen sind dagegen weiter in Gefahr: Das geht aus der neuen Roten Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens hervor. 60 Prozent der Vogelarten gelten demnach als gefährdet, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag mitteilte. Von den 190 Brutvogelarten Hessens seien 29 ausgestorben, 75 gelten als bestandsgefährdet. 11 Arten sind der Vorwarnliste zuzuordnen und bloß 75 Arten gelten als ungefährdet.