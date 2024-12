Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor Engpässen bei der Versorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten in den kommenden Wochen. Wie der DRK-Blutspendedienst in Hessen mitteilte, wird es besonders in der Adventszeit und über den Jahreswechsel zunehmend schwieriger, den Bedarf an Blutspenden in Deutschland zu decken.