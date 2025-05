Rückgang bei Umsatz und Jobs in Südwestindustrie

Fellbach (dpa/lsw) - Die Industrie in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr weniger Geschäfte gemacht. Wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mitteilte, erwirtschafteten die Betriebe rund 437,6 Milliarden Euro. Das seien ungefähr 10,3 Milliarden Euro oder 2,3 Prozent weniger als im 2023. Damals waren die Erlöse noch gestiegen. Die Entwicklung der nominalen – also nicht um höhere Preise bereinigten – Umsätze verdeutlicht die angespannte Lage der Südwestindustrie.