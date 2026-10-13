Cannstatter Volksfest

Rückgang der Besucherzahlen: Ehemaliger Wasen-Chef reagiert

40 Prozent weniger Besucher als letztes Jahr: Offiziellen Angaben zufolge gab es einen starken Rückgang der Zahlen auf dem diesjährigen Cannstatter Wasen. Woran das liegt, ist noch immer offen.

Offiziellen Angaben zufolge kamen dieses Jahr deutlich weniger Besucherinnen und Besucher. (Archivbild vom 11.10.2026) Foto: Silas Stein/dpa
Offiziellen Angaben zufolge kamen dieses Jahr deutlich weniger Besucherinnen und Besucher. (Archivbild vom 11.10.2026)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem dramatischen Einbruch der Besucherzahlen beim diesjährigen Cannstatter Wasen steht noch immer die Frage im Raum, wie es dazu kommen konnte. Beteiligte äußern Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge unter vorgehaltener Hand die Vermutung, die Zahlen könnten in der Vergangenheit beschönigt worden sein. Der ehemalige Wasen-Chef Marcus Christen weist das strikt zurück.

«Das ist absoluter Quatsch», sagte der früher für den Wasen zuständige Abteilungsleiter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Es gab in der Vergangenheit immer ein Zählsystem, welches alle Besucher gezählt hat, die rein aber auch rausgegangen sind. Ich als Abteilungsleiter habe hier gar nichts verändert oder beschönigt.»

Offiziellen Angaben des Veranstalters zufolge kamen zum diesjährigen Wasen 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher – ein Rückgang um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wie werden die Besucher gezählt?

Seit 2024 werden die Besucher auf dem Wasen einem Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft zufolge mit Hilfe von Kameras an den Ein- und Ausgängen der Veranstaltung gezählt. Diese Zahl werde zudem durch eine Einschätzung der Polizei ergänzt. 2025 waren es den Angaben zufolge 4,2 Millionen Besucher, 2024 waren es 4,6 Millionen. 

Dazu, wie die Besucher in den Jahren vor 2024 gezählt wurden, gab es zunächst keine offiziellen Angaben. 2023 waren es demnach 4,3 Millionen und 2022 3 Millionen Besucher. 2021 fand wegen Corona kein Volksfest auf dem Wasen statt.

Zuvor hatte die Sprecherin mitgeteilt, dass man über die Gründe für die Abweichung zum Vorjahr derzeit keine fundierten Aussagen treffen könne und daher nicht spekulieren wolle. Zu den Vorwürfen will sich offiziell niemand äußern.

Das Münchner Oktoberfest, mit dem der Cannstatter Wasen in der Vergangenheit immer wieder verglichen wurde, hatte in diesem Jahr mit 7,4 Millionen Gästen einen Allzeit-Besucherrekord verzeichnet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
40 Prozent weniger Wasen-Besucher - Gründe unklar
Cannstatter Wasen

40 Prozent weniger Wasen-Besucher - Gründe unklar

Nach rund zweieinhalb Wochen ist der Cannstatter Wasen zu Ende. Dieses Jahr kamen deutlich weniger Menschen. Wie die Veranstalter die Besucher zählen und wie viele es in den vergangenen Jahren waren.

12.10.2026

Cannstatter Wasen: Weniger Besucher - doch positive Bilanz
Volksfest

Cannstatter Wasen: Weniger Besucher - doch positive Bilanz

Nach rund zweieinhalb Wochen geht der Cannstatter Wasen zu Ende. Die Veranstalter des Volksfestes zeigen sich zufrieden.

11.10.2026

4,2 Millionen Menschen besuchen Cannstatter Wasen
Volksfest

4,2 Millionen Menschen besuchen Cannstatter Wasen

17 Tage lang wurde auf dem Cannstatter Wasen geschlendert, geschunkelt und geschlemmt. Das Wetter hätte besser sein können. Trotz der Überfüllung am Feiertag zeigt sich das in den Besucherzahlen.

12.10.2025

Finale des Cannstatter Wasen - sind Veranstalter zufrieden?
Cannstatter Volksfest

Finale des Cannstatter Wasen - sind Veranstalter zufrieden?

Letztes Fass, letzte Runde: 17 Tage lang wurde auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. Nun wollen Schausteller und Wirte zurückschauen auf Stimmung und Geschäft.

11.10.2025

Besucherrekord bei Stuttgarter Frühlingsfest
Cannstatter Wasen

Besucherrekord bei Stuttgarter Frühlingsfest

Das nach eigener Einschätzung größte Frühlingsfest Europas zieht zufrieden Bilanz. Noch nie kamen so viele Menschen auf den Cannstatter Wasen.

11.05.2025