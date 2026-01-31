Lebensmittelwarnung

Rückruf bei Rewe – Salami kann Krankheitserreger enthalten

Warnung vor einer Salami-Sorte im Supermarkt in mehreren Bundesländern: Das Produkt kann krank machen. Möglich sind Durchfall, Bauchschmerzen und sogar Nierenversagen.

Rewe und der Produzent einer Salami aus dem Ruhrgebiet rufen Packungen mit Aufschnitt zurück. Sie können krank machende Bakterien enthalten. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Rewe und der Produzent einer Salami aus dem Ruhrgebiet rufen Packungen mit Aufschnitt zurück. Sie können krank machende Bakterien enthalten. (Symbolbild)

Oer-Erkenschwick (dpa) - Die Firma Gustoland aus dem Ruhrgebiet ruft in mehreren Bundesländern vorsorglich eine Charge mit Aufschnitt zurück. Betroffen ist die «JA! Delikatess-Salami» mit 200 Gramm, die in Rewe-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft wird. Vor dem Verzehr der Wurst werden Verbraucher gewarnt, weil das Produkt möglicherweise Krankheitserreger enthält, die Durchfall und Bauchschmerzen verursachen können. 

Bei schweren Verläufen sind auch Fieber und akutes Nierenversagen möglich. Betroffen sind Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2026 und 01.03.2026 sowie der GTIN-Nummer EAN 4337256506304, wie Rewe und das Unternehmen mit Sitz in Oer-Erkenschwick mitteilten.

Verbraucherinnen und Verbraucher können die Salami im Handel zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.

