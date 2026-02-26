Rülke: Wirtschaft wird Aufschwung erst nach Jahren spüren
FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke sieht für die Wirtschaft in Baden-Württemberg frühestens in zwei bis drei Jahren spürbare Erholung. Warum er Unternehmen und Arbeitnehmer auf Geduld einstimmt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der wirtschaftlichen Lage schwört der FDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Hans-Ulrich Rülke, die Unternehmen und Arbeitnehmer auf eine lange Durststrecke ein. Es könnten zwar innerhalb von zwölf Monaten die richtigen Weichen gestellt werden, sagte Rülke in der SWR-Sendung «Die Wahlarena». «Aber bei der wirtschaftlichen Entwicklung wird es sicher zwei bis drei Jahre dauern, bis das auch tatsächlich am Arbeitsmarkt und vielleicht beim Wirtschaftswachstum ankommt.»
Baden-Württemberg stehe bei der wirtschaftlichen Entwicklung nur noch auf dem siebten Platz. «Das ist ein jahrelanger Abstieg, der dem vorausgegangen ist», sagte der FDP-Politiker.
In der Sendung «Die Wahlarena» stellten sich am Abend alle Spitzenkandidaten zur Landtagswahl den Fragen des Publikums. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt bei der Landtagswahl am 8. März nicht mehr an. Die CDU lag in Umfragen zunächst mit Abstand vorne. In einer am Donnerstag von Infratest dimap im Auftrag der ARD verringerten die Grünen aber den Abstand auf die CDU bis auf einen Prozentpunkt. Die FDP wäre demnach mit 6 Prozent knapp wieder im Parlament. Ende Januar lagen die Liberalen noch bei 5 Prozent.