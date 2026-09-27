Demokratie

Rund 11.000 Gäste beim Tag der offenen Tür im Landtag

Im Minikino liefen historische Filme – von der englischen Königin bis zum Dalai Lama. Was die Gäste beim Tag der offenen Tür noch erwartete.

Der Tag der offenen Tür wurde rege genutzt. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Der Tag der offenen Tür wurde rege genutzt. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 11.000 Menschen haben am Wochenende die Tage der offenen Tür zu einem Besuch des hessischen Landtags genutzt. Dabei konnten sie den Plenarsaal erkunden und sich über den aktuellen Stand der Restaurationsarbeiten informieren, wie die Landtagsverwaltung weiter mitteilte. 

Außerdem konnten Besucherinnen und Besucher im Musiksaal, dem ersten Plenarsaal des Parlaments von 1946 bis 1960, das 80 Jahre alte Rednerpult sehen. In einem Minikino waren historische Archivbeiträge des Hessischen Rundfunks zu sehen, unter anderem über den Besuch der englischen Königin 1965 oder des Dalai Lama im Landtag. Das Land Hessen feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag.

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