Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Dachstuhlbrand im südhessischen Lindenfels-Winkel hat am Dienstag einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Die Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Sie seien in einem Hotel untergekommen. Die Feuerwehren hatten den Angaben zufolge ein Ausbreiten des Feuers verhindern können. Die Brandursache sei noch unklar.