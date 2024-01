Rund 350.000 Euro Schaden bei Lkw-Brand auf Firmengelände

Homberg (dpa/lhe) - Auf dem Gelände eines Warenlagers im nordhessischen Homberg (Efze) ist ein Lkw in Brand geraten und hoher Sachschaden entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache seien am Montagabend eine Sattelzugmaschine und drei Auflieger in Brand geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Warenlager verhindern können. Der Schaden werde nach ersten Ermittlungen auf rund 350.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.