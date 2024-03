Rund 400 freie Arztsitze in Hessen - «Lücken werden größer»

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - In Hessen wachsen die Sorgen um den Hausärztemangel in ländlichen Regionen. Derzeit gebe es rund 400 freie Arztsitze - «Tendenz steigend», sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen der Deutschen Presse-Agentur. «Das wird sehr schwierig werden, die Lücken werden größer, die Wege zur Praxis weiter und die Wartezeiten länger. Das Ausscheiden der Baby-Boomer, das schon begonnen hat, wird in den nächsten Jahren große Lücken in die Versorgung reißen.» Offenbar sei es nicht mehr attraktiv genug, sich niederzulassen. Neben den finanziellen Bedingungen habe das auch mit der Arbeitsbelastung in den Praxen, einer überbordenden Bürokratie und einer «per Zwang eingeführter Digitalisierung, die nicht funktioniert» zu tun, so der Sprecher. Es räche sich zudem, dass jahrelang nur davon gesprochen worden sei, mehr Medizinstudienplätze zu schaffen - es diese aber nach wie vor nicht gebe.