Rund 700 Laiendolmetscher helfen Migranten in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Elterngespräch in der Kita oder beim Termin im Rathaus größtenteils nur Bahnhof verstehen? Immer mehr Laiendolmetscherinnen und -dolmetscher helfen in Hessen Migranten mit noch wenigen Deutschkenntnissen etwa bei Terminen in Kindergärten, Schulen und Behörden. Seit Einführung eines Förderprogramms 2018 habe sich ihre Zahl konstant erhöht, teilt das Integrationsministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. Derzeit seien landesweit rund 700 Laiendolmetscher aktiv.