Verkehr

Runter vom Gas: Warum heute besonders viel geblitzt wird

Die Polizei kontrolliert diese Woche verstärkt das Tempo – vor allem vor Schulen und Kitas und erst recht am Schwerpunkttag. Lohnt sich das überhaupt?

Überhöhte Geschwindigkeit ist der häufigste Grund für tödliche Verkehrsunfälle. (Symbolbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Überhöhte Geschwindigkeit ist der häufigste Grund für tödliche Verkehrsunfälle. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Landesweit hat die Polizei seit Wochenbeginn die Raser auf den baden-württembergischen Straßen im Visier. Mit mobilen und stationären Kontrollen wird das Tempo nun vor allem am Schwerpunkttag der europaweiten Aktionswoche, umgangssprachlich auch bekannt als Blitzermarathon, beobachtet. Nach Angaben des Innenministeriums geht die Polizei vor allem vor Schulen, Kitas und Altenheimen gegen Autofahrende vor, die zu schnell unterwegs sind. 

Tausende zu schnell unterwegs 

Ziel sei es, mit der Aktion zu sensibilisieren. Überhöhte Geschwindigkeit sei der häufigste Grund für tödliche Verkehrsunfälle, hieß es im Vorfeld.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der sogenannte Blitzermarathon in Baden-Württemberg ist Teil einer europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche. Im vergangenen Jahr waren im Südwesten Tausende Menschen zu schnell unterwegs, zahlreiche bangten danach um ihren Führerschein. Die Bußgelder für Verstöße fließen in den Gesamthaushalt der Kommune ein.

Flickenteppich in der Blitzerwoche 

Bis zum Sonntag (19. April) findet die sogenannte Speedweek bundesweit statt. Beim diesjährigen Blitzermarathon ist Deutschland allerdings wieder ein Flickenteppich. Es nehmen zwar laut ADAC alle deutschen Bundesländer außer dem Saarland teil. Aber Baden-Württemberg kontrolliert nur bis Freitag, Hessen und Rheinland-Pfalz dagegen blitzen auch am Wochenende verstärkt. Der Mittwoch ist auch nicht überall ein Schwerpunkttag – Niedersachsen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen etwa beteiligen sich daran nicht. 

Beim jüngsten Blitzermarathon im Südwesten wurden insgesamt 66.585 Verstöße festgestellt. Fast 800 Menschen mussten laut Innenministerium danach ihren Führerschein zeitweise abgeben. Das Innenministerium macht aber keine Angaben dazu, für wie wirkungsvoll es die Speedweek hält.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei ist am Mittwoch verstärkt Rasern auf der Spur
Verkehr

Polizei ist am Mittwoch verstärkt Rasern auf der Spur

Die Polizei setzt während der «Speedweek» verstärkt auf Radarkontrollen. Was bedeutet das für Autofahrer – und wie wird die Aktion bewertet?

vor 1 Stunde

Was Autofahrer zur Blitzerwoche im Südwesten wissen müssen
Runter vom Gas

Was Autofahrer zur Blitzerwoche im Südwesten wissen müssen

Es ist wieder Blitzer-Marathon im Südwesten: Wer nächste Woche zu schnell fährt, riskiert Bußgelder und sogar Fahrverbot. Wo es besonders teuer wird und was das alles bringen soll.

10.04.2026

Autofahrer mit Tempo 154 in Frankfurt geblitzt
Erlaubt waren 50 km/h

Autofahrer mit Tempo 154 in Frankfurt geblitzt

Die Polizei kontrolliert nachts eine Stunde lang und blitzt dabei acht Fahrzeuge, die zu schnell sind. Ein 24-Jähriger drückt das Gaspedal besonders weit durch.

21.07.2025

Autofahrer aufgepasst: Diese Woche wird stärker geblitzt
Verkehr

Autofahrer aufgepasst: Diese Woche wird stärker geblitzt

Rasen gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Doch wer am Steuer tempomäßig hart an der Grenze oder darüber hinaus fährt, der sollte sich nun besonders zusammenreißen. Es ist wieder «Speedweek».

07.04.2025

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird stärker geblitzt
Verkehr

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird stärker geblitzt

Rasen gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Doch wer am Steuer tempomäßig hart an der Grenze oder darüber hinaus fährt, der sollte sich nun besonders zusammenreißen. Es ist wieder «Speedweek».

04.04.2025