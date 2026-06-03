Joggen in Mainhattan

Rush Hour mal anders - Zehntausende bei Firmenlauf

Einmal mehr platzte die Frankfurter Innenstadt zu dem Event aus allen Nähten. Diesmal waren mehr als 63.000 Läuferinnen und Läufer dabei.

Laufen war Trumpf an diesem Abend in der Frankfurter Innenstadt im Schatten der Wolkenkratzer. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Laufen war Trumpf an diesem Abend in der Frankfurter Innenstadt im Schatten der Wolkenkratzer.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als 63.000 Läuferinnen und Läufer haben für den Firmenlauf J.P. Morgan Corporate Challenge in der Frankfurter Innenstadt die Laufschuhe geschnürt. Teilnehmer von über 2.300 Unternehmen waren bei der 32. Ausgabe dabei. Die führte am Abend wieder über 5,6 Kilometer im Schatten der Bankentürme durch das Zentrum der Rhein-Main-Metropole -unter dem Jubel zahlreicher Zuschauer. 

Entlang der Strecke waren laut Veranstalter auch rund 800 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Rund 4.500 Meter Absperrzaun wurden für das alljährlich in Frankfurt stattfindende Event aufgebaut, zahlreiche Straßen wurden gesperrt. Die ganz große Hitze der vergangenen Woche blieb den Läuferinnen und Läufern erspart, es herrschten recht angenehme Temperaturen. 

Die JPMorganChase Corporate Challenge-Laufserie wurde den Veranstaltern zufolge 1977 in New York ins Leben gerufen. Die Frankfurter Ausgabe ist demnach die größte der internationalen Serie und gehört seit 1993 dazu.

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