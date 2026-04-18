Konflikte

Russische Drohnen-Liste: Hanau schaltet Behörden ein

Hanau ist laut Verteidigungsministerium in Moskau ein Standort für die Drohnen-Produktion für die Ukraine. Die Stadt schaltet die Behörden ein und will für Transparenz sorgen.

Das Hanauer Rathaus reagiert auf eine Liste des russischen Verteidigungsministeriums und kontaktiert den Verfassungsschutz. Foto: Michael Bauer/dpa
Das Hanauer Rathaus reagiert auf eine Liste des russischen Verteidigungsministeriums und kontaktiert den Verfassungsschutz.

Hanau (dpa/lhe) - Nachdem Hanau auf einer Liste des russischen Verteidigungsministeriums über angebliche Standorte für die ukrainische Drohnenproduktion aufgetaucht ist, hat die Stadt nach eigenen Angaben Kontakt zum Bundesamt für Verfassungsschutz aufgenommen. «Einschüchterung funktioniert oft mit Desinformation und fehlender Information», erklärte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). 

Neben dem Verfassungsschutz seien auch der Staatsschutz, die Polizei und das Regierungspräsidium Darmstadt kontaktiert worden, teilte Kaminsky mit. Es gehe darum, Transparenz herzustellen und die Bürgerschaft zu informieren. 

Das russische Verteidigungsministerium hatte vor wenigen Tagen eine Liste mit 21 europäischen Unternehmen veröffentlicht, die an der Drohnenproduktion für die Ukraine beteiligt sein sollen, darunter auch eine Zulieferer-Firma aus Hanau und zwei Betriebe in München. Die Länder, die Drohnen für die Ukraine produzierten, würden in den Krieg mit Russland hineingezogen, hieß es in der Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kiew greift Moskau vor Verhandlungen massiv mit Drohnen an
Drohnenkrieg

Kiew greift Moskau vor Verhandlungen massiv mit Drohnen an

Die russische Hauptstadt erlebt ihre bisher schlimmsten Drohnenangriffe. Es gibt viele Schäden, der Flugverkehr liegt lahm. Ukraines Präsident Selenskyj übt so Druck vor möglichen Verhandlungen aus.

20.07.2025

Hunderte ukrainische Drohnen stören Flugverkehr um Moskau
Ukraine-Krieg

Hunderte ukrainische Drohnen stören Flugverkehr um Moskau

Fast jede Nacht überziehen sich Moskau und Kiew mit Angriffen aus der Luft. In Russland haben die Angriffe Auswirkungen auf die Luftfahrt - und das mobile Internet.

22.05.2025

Ukraine will Russland bei Drohnenproduktion überflügeln
Krieg in der Ukraine

Ukraine will Russland bei Drohnenproduktion überflügeln

Russland ist bei der Waffenproduktion der von ihr angegriffenen Ukraine weit überlegen. Doch auf einem wichtigen Gebiet will Kiew nicht nur Schritt halten, sondern verspricht, Moskau zu überflügeln.

22.09.2024

Russland: Ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen
Lage im Überblick

Russland: Ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Nach dem Vorstoß auf russisches Gebiet scheint die Ukraine mit einer großangelegten Drohnen-Attacke ein Signal an den Kreml zu senden. Einige Drohnen kamen Moskau sehr nahe.

21.08.2024

Verteidigungsministerium will mehr kleine Drohnen
Bundeswehr

Verteidigungsministerium will mehr kleine Drohnen

In der Ukraine dominieren Drohnen den Krieg, doch die Bundeswehr hängt bei der Technologie hinterher. Eine Arbeitsgruppe rät zu schnellen Schritten bis hin zum freien Einkauf nach Liste.

05.07.2024