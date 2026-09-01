Gefahrenstelle nach Weinlese

Rutschige Fahrbahn durch Traubensaft

Ein Fahrzeug verliert in einem Kreisverkehr eine Ladung Weintrauben - die werden über hunderte Meter verteilt und machen die Fahrbahn gefährlich glatt - besonders für Motorradfahrer.

Verlorene Weintrauben sorgen für eine rutschige Fahrbahn. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Verlorene Weintrauben sorgen für eine rutschige Fahrbahn. (Symbolbild)

Ehrenkirchen (dpa/lsw) - Verlorene Weintrauben haben in Ehrenkirchen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine Straße in eine gefährliche Rutschbahn verwandelt. Ein Traktor soll am Montag in einem Kreisverkehr eine größere Menge Trauben verloren haben, wie die Polizei mitteilte. 

Nachfolgende Autos überfuhren die Früchte und verteilten den Saft auf rund 400 Metern über die Straße. Vor allem im Kreisverkehr und auf der angrenzenden Fahrbahn wurde es dadurch rutschig - insbesondere für Motorradfahrer. Verletzt wurde nach Angaben eines Sprechers niemand. Eine Fachfirma reinigte die Strecke mit einem Spezialfahrzeug. 

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen Traktor mit einem überladenen Anhänger gehandelt haben, der aus Richtung Bad Krozingen unterwegs war. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinlese im Hochsommer: Was bedeutet das für den Jahrgang?
Trauben sind reif

Weinlese im Hochsommer: Was bedeutet das für den Jahrgang?

Am Kaiserstuhl sind die Trauben reif. Der warme und trockene Sommer hat den Start der Weinlese beschleunigt - doch was bedeutet das für die Qualität?

19.08.2026

Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr – schwer verletzt
Unfall

Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr – schwer verletzt

Ein 42-Jähriger verliert in einem Kreisverkehr in Pfungstadt die Kontrolle über sein Motorrad. Mit schweren Kopfverletzungen wird er in ein Krankenhaus gebracht.

24.07.2026

Immer im Kreis – Rekordversuch auf Kreisverkehr gestoppt
Verkehr

Immer im Kreis – Rekordversuch auf Kreisverkehr gestoppt

Ein Motorradfahrer will einen Rekord brechen und braust Runde um Runde auf einem Kreisverkehr. Dann schreitet die Polizei ein.

29.04.2026

Süffig, süß, spritzig - die Federweißer-Saison beginnt
Weinlese

Süffig, süß, spritzig - die Federweißer-Saison beginnt

Man nennt ihn Neuen Wein, Rauscher, Süßer oder Bitzler - in den Weinanbaugebieten werden die ersten Trauben geerntet für den Federweißen. Aber was macht den so besonders?

18.08.2025

Lastwagen verliert in Kreisverkehr tausende Bierflaschen
Bier-Notfall

Lastwagen verliert in Kreisverkehr tausende Bierflaschen

Tausende Scherben, ausgelaufenes Bier und leere Kisten. So sah eine Unfallstelle in der Grenznähe zu Baden-Württemberg aus. Was ist passiert?

18.06.2025