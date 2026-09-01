Rutschige Fahrbahn durch Traubensaft
Ein Fahrzeug verliert in einem Kreisverkehr eine Ladung Weintrauben - die werden über hunderte Meter verteilt und machen die Fahrbahn gefährlich glatt - besonders für Motorradfahrer.
Ehrenkirchen (dpa/lsw) - Verlorene Weintrauben haben in Ehrenkirchen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine Straße in eine gefährliche Rutschbahn verwandelt. Ein Traktor soll am Montag in einem Kreisverkehr eine größere Menge Trauben verloren haben, wie die Polizei mitteilte.
Nachfolgende Autos überfuhren die Früchte und verteilten den Saft auf rund 400 Metern über die Straße. Vor allem im Kreisverkehr und auf der angrenzenden Fahrbahn wurde es dadurch rutschig - insbesondere für Motorradfahrer. Verletzt wurde nach Angaben eines Sprechers niemand. Eine Fachfirma reinigte die Strecke mit einem Spezialfahrzeug.
Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen Traktor mit einem überladenen Anhänger gehandelt haben, der aus Richtung Bad Krozingen unterwegs war. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.