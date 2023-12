Ryanair stationiert zum Sommer drittes Flugzeug am Hahn

Dublin/Hahn (dpa) - Die irische Fluggesellschaft Ryanair stationiert zum Sommerflugplan 2024 ein drittes Flugzeug am Flughafen Hahn im Hunsrück. Damit würden 30 neue Jobs in der rheinland-pfälzischen Region geschaffen und mehr als 1000 Arbeitsplätze unterstützt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ab April wird Europas größte Direktfluggesellschaft ab Hahn 32 Destinationen anbieten, darunter vier neue Sommerziele mit dem marokkanischen Agadir und den Städten Lamezia, Pescara und Rom in Italien.