Entgegen dem Deutschland-Trend

Ryanair will Flugangebot im Südwesten ausbauen

Während Europas größter Billigflieger in vielen Teilen Deutschlands auf dem Rückzug ist, will er im Südwesten expandieren.

Während die nach Passagierzahlen größte Airline Europas in vielen Teilen Deutschlands auf dem Rückzug ist, sieht sie im Südwesten offenbar Wachstumspotenzial. (Archivbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Während die nach Passagierzahlen größte Airline Europas in vielen Teilen Deutschlands auf dem Rückzug ist, sieht sie im Südwesten offenbar Wachstumspotenzial. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) -  Ryanair will sein Flugangebot im Südwesten Deutschlands weiter ausbauen. «Wir werden mehr Flugzeuge an den Standorten in der Region stationieren und zudem neue Routen aus dem Südwesten anfliegen», sagte Ryanairs Deutschland-Manager Marcel Meyer-Pouchain der Deutschen Presse-Agentur. In den kommenden Tagen werde man Details zu den Plänen bekanntgeben.

Während die nach Passagierzahlen größte Airline Europas in vielen Teilen Deutschlands derzeit auf dem Rückzug ist, sieht sie im Südwesten offenbar Wachstumspotenzial. Vor allem die auf Billigflieger ausgerichteten Flughäfen in Memmingen, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen böten deutlich günstigere Kostenbedingungen als die meisten anderen Standorte in Deutschland, so Meyer-Pouchain. 

Anfang Oktober hatte Ryanair bereits angekündigt, die Kapazität am Flughafen Memmingen um zwölf Prozent auszuweiten und erstmals auch im Winter Friedrichshafen anzufliegen. In Karlsruhe/Baden-Baden sollen neue Strecken hinzukommen. Aus Bremen hingegen will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot.

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