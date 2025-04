Stuttgart (dpa/lsw) - An einem Bahnhof in Stuttgart ist es zu einem Böschungsbrand gekommen. Der Feuerwehreinsatz löste Verspätungen der S-Bahn-Linie 1 aus. Eine Strecke von 150 Meter an den Gleisen angrenzender Vegetation sei in Flammen geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.