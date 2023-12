Saar-Metaller wollen bei Stahl Einstieg in 32-Stunden-Woche

Saarbrücken/Frankfurt (dpa) - Die IG Metall verlangt auch in der saarländischen Stahlindustrie 8,5 Prozent mehr Geld und den Einstieg in die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das hat die zuständige Tarifkommission beschlossen, wie der Gewerkschaftsbezirk Mitte am Mittwoch mitteilte. Zudem soll in den Tarifverhandlungen ab Ende Februar über die Verlängerung der Altersteilzeit gesprochen werden.