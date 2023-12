Saarbrücken und Frankfurt treffen im DFB-Pokal aufeinander

Saarbrücken (dpa) - Überraschungsteam 1. FC Saarbrücken und Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt kämpfen um einen Platz im Viertelfinale des DFB-Pokals. Am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) will der Favoritenschreck aus dem Saarland nach Rekordmeister FC Bayern München das nächste Topteam aus dem Wettbewerb werfen. Die Eintracht steht in der Achtelfinalpartie unter großem Druck, nachdem zuletzt gegen den VfB Stuttgart, PAOK Saloniki sowie beim FC Augsburg zuletzt drei Spiele in Serie mit 1:2 verloren gingen. Frankfurt ist im Pokal der letzte verbliebene hessische Vertreter.