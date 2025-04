Sabalenka strebt ersten Tennis-Titel in Stuttgart an

Stuttgart (dpa/lsw) - Aryna Sabalenka und Jelena Ostapenko bestreiten am Ostermontag (13.00 Uhr/Eurosport und Sky) das Endspiel des Tennis-Turniers in Stuttgart. Die belarussische Weltranglisten-Erste peilt in ihrem vierten Finale beim Porsche Grand Prix ihren ersten Titel an. Die Lettin Ostapenko ist die Nummer 24 der Welt und steht zum ersten Mal im Stuttgart-Finale.