Tourismus

Säntis-Schwebebahn stellt Betrieb ein – neue Bahn im Bau

Mehr Windstabilität, neue Technik und ein Mast weniger: Was sich bei der 30-Millionen-Franken-Bahn am Säntis ändert – und warum Wanderer jetzt gefragt sind.

Bis Spätherbst ist der Gipfel des Säntis nur zu Fuß zu erreichen. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Bis Spätherbst ist der Gipfel des Säntis nur zu Fuß zu erreichen.

Schwägalp (dpa) - Die Schwebebahn beim 2.502 Meter hohen Säntis in der Ostschweiz ist vorerst zum letzten Mal auf den Gipfel gefahren. In den nächsten Monaten wird eine neue Seilbahn installiert, das heißt, bis Spätherbst ist der höchste Punkt nur zu Fuß zu erreichen. «Ab Freitag wird die Seilbahn komplett zurückgebaut», sagte der Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahnen AG, Jakob Gülünay. Rund 400.000 Gäste sind im vergangenen Jahr mit der Bahn auf den Säntis geschwebt.

An der neuen Anlage wird bereits gearbeitet, es werden unter anderem neue Tragseile installiert und neue Technik, die mehr Windstabilität bietet. Statt bislang zwei hat die neue Bahn nur noch einen Mast. Die neuen Kabinen sollen wie die alten jeweils 85 Gäste in rund acht Minuten auf den Gipfel bringen. Die neue Bahn kostet rund 30 Millionen Franken (rund 33 Millionen Euro).

Die letzte Fahrt: Die Säntis-Schwebebahn wird neu gebaut. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Die letzte Fahrt: Die Säntis-Schwebebahn wird neu gebaut.

Der Säntis ist der höchste Berg im Alpstein und das Wahrzeichen der Region. Die Talstation liegt auf der Schwägalp rund 75 Straßenkilometer südlich von Konstanz oder Lindau am Bodensee.

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