Säugling bei hoher Temperatur in Auto eingeschlossen
Die Polizei muss ein Baby aus einem verriegelten Auto befreien. Wie es dazu kam und wie Mutter und Kind die Situation überstanden haben.
Dogern (dpa/lsw) - Ein Säugling ist in Dogern (Kreis Waldshut) im Auto eingeschlossen worden und musste von der Polizei befreit werden. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich das Auto verriegelt, als sich die Mutter außerhalb des Autos befand, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Schlüssel befand sich allerdings noch im Auto, weshalb sie das Auto nicht mehr aufschließen konnte. Bei den am späten Mittwochmorgen herrschenden Temperaturen in der Region von um die 25 bis 28 Grad rief die Mutter schließlich die Polizei. Eintreffende Beamte konnten das Fenster der Fahrertür öffnen und das Baby retten. Wie lange es eingesperrt war, blieb unklar. Der Säugling und seine Mutter wurden vom Rettungsdienst untersucht und waren wohlauf.